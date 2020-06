Odżywka do kwiatów, którą zrobisz w domu. Do wody dodaj trochę mleka

Prosta odżywka do roślin domowych ale i ogrodowych, to połączenie chudego mleka i wody w proporcjach 1:10, czyli do litra wody dodajemy 100 ml mleka, najlepiej niepasteryzowanego i chudego. Tak przygotowaną odżywkę należy zużyć przy jednym podlewaniu (w przeciwnym wypadku mleko zacznie kisnąć).

Odżywka do kwiatów na bazie mleka i wody idealnie sprawdzi się do zielonych roślin: paproci, fikusów czy ultrapopularnych monster. Regularne stosowanie odżywki do roślin sprawi, że będą one mocniejsze i zdrowsze. Będą rosły nieco szybciej, a ich liście będą miały intensywny, zielony kolor. Jeśli masz problem z żółknięciem liści kwiatów doniczkowych, odżywka z mleka powinna pomóc.