Odżywka proteinowa, emolientowa, humektantowa - która odpowie na potrzeby twoich włosów

Równowaga PEH

Proteiny, emolienty i humektanty to elementy metody pielęgnacji nazwanej równowagą PEH. Pisałyśmy o niej tu. To metoda pielęgnacji włosów, która polega na dostarczeniu im wyżej wymienionych składników odżywczych w odpowiednich ilościach. Dlatego zgodnie z tą metodą w naszych łazienkach powinnyśmy mieć wszystkie trzy odżywki i stosować je zamiennie z różną częstotliwością, by odpowiednio odżywić włosy. Oczywiście włosy każdej z nas są inne i mają inne potrzeby. Te pozbawione objętości najprawdopodobniej potrzebują więcej protein, z kolei włosom suchym, szorstkim i pozbawionym połysku przyda się częstsze stosowanie emolientów i humektantów. Podstawowym schematem przy równowadze PEH jest nakładanie odżywki emoleintowej po każdym myciu, a odżywek proteinowych i humektantowych przed użyciem szamponu (zgodnie z zasadą OMO odżywkę stosuje się dwa razy, przed i po myciu), humektanty co 2-3 mycia, proteiny co 3-4.