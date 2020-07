Ofiara za mszę świętą – płatność kartą. Pierwszy taki "datkomat" w Polsce

Pierwszy datkomat w Polsce

I tak od pomysłu, do realizacji przy wejściu do świątyni stanął pierwszy w Polsce "datkomat". Maszyna jest bardzo intuicyjna w obsłudze. Z menu możemy wybrać kwotę, jaką chcemy ofiarować. Dostępne "stawki" to 5, 10, 20, 50 złotych. Po złożeniu ofiary maszyna odpowiada nam radośnie: "Bóg zapłać".