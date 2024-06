Ogród babci bez nich nie istniał. Znów wracają do łask

W czasach PRL-u malwy znajdowały się praktycznie w każdym ogrodzie, na działkach i pod płotami na wsiach. W pewnym momencie popularniejsze stały się bardziej egzotyczne gatunki. Obecnie znów "wracamy do korzeni".

Jeżeli marzą nam się kolorowe malwy w ogrodzie, to właśnie czerwiec i lipiec są najlepszym momentem, aby je zasadzić. Warto też zapoznać się z tym, w jaki sposób przygotować domową odżywkę, aby już w kolejnym sezonie rośliny obsypały się kwiatami.

Malwy zachwycają pięknymi kolorami. Mogą wyrosnąć nawet do 150 cm, jeżeli tylko zapewnimy im odpowiednie warunki. Ze względu na ich wzrost, pamiętajmy, aby zapewnić kwiatom podporę - nie bez powodu nasze babcie sadziły malwy przy płotach lub ścianach. Roślina ta potrzebuje też nasłonecznionego stanowiska . Trzeba też pamiętać, że sadzonki wymagają regularnego podlewania, choć, co może być zaskoczeniem, dzielnie znoszą wysokie temperatury.

Jeżeli chcemy, aby w przyszłym roku malwy uginały się od kwiatów, koniecznie przygotujmy odżywkę z chleba . Pieczywo należy pokroić w kostkę i zalać wodą. Następnie szczelnie przykryć naczynie i odstawić je ja na ok. dwa tygodnie. W tym czasie chleb powinien ulec procesowi fermentacji.

Po wyznaczonym czasie rozcieńczamy odżywkę z samą wodą, w proporcji 1:10. Tak przygotowaną mieszanką, podlewamy malwy raz na miesiąc. Co jest sekretem tej odżywki? W chlebie znajdują się drożdże, które pozytywnie wpływają na rośliny, m.in. wzmacniając ich układ korzeniowy, a także pobudzając do wzrostu. Dodatkowo w procesie fermentacji powstaje potas oraz azot, które sprawiają, że podłoże malwy stanie się bardziej kwaśne. Rośliny te uwielbiają glebę o właśnie tym odczynie.

