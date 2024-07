Ogród nowoczesny. Zachwycający efekt, minimum wysiłku

Miskant chiński (Miscanthus sinensis) – wysokie odmiany dochodzą do dwóch metrów wysokości, dlatego trawa ozdobna nadaje się do zasłaniania mniej atrakcyjnych miejsc. Można ją wykorzystać do założenia żywopłotu. Pełni funkcję osłonową od końca wiosny/lata, gdy osiągnie odpowiednią wysokość. Zaletą jest łatwość uprawy i brak konieczności regularnego cięcia. Roślinę przycina się raz w sezonie, najlepiej wiosną.

Kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri) – to niska trawa (do 15 cm przed kwitnieniem, do 40 cm w czasie kwitnienia) o gęstym ulistnieniu i półkulistym pokroju. Jest potocznie nazywana "niedźwiedzim futrem". Warto ją sadzić w dużej grupie jako roślinę okrywającą. Nadaje się na przedogródki, do dekoracji murków i nawierzchni (np. pustych miejsc pomiędzy płytami kamiennymi).