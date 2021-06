Ogródki działkowe przeżywają renesans. Wśród działkowców coraz więcej młodych

- Moi obserwatorzy (a w zasadzie obserwatorki, bo kobiety to 80 proc. mojej społeczności) najczęściej piszą w sprawie własnej uprawy warzyw: od czego zacząć, jak zaplanować warzywnik. Pytania o to, "co dolega moim pomidorom/papryce/ogórkom?" pojawiają się równie często. Są takie osoby, którym pomagam w uprawie zdalnie już na etapie wysiewu nasion i produkcji rozsady, co daje mi sporo frajdy. Obserwatorki i obserwatorzy są także ciekawi, jak my to wszystko ogarniamy (w zamyśle: warzywnik) pracując na pełen etat - mało kto wierzy, że obrabiamy go sami. Nierzadko są to osoby w podobnej sytuacji jak my trzy lata temu: bardzo chcą działać, ale nie wiedzą, czy sobie poradzą – opowiada.