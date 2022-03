Ogromny sukces 19-letniej Polki. "Stworzyła realną platformę wsparcia obywateli Ukrainy"

"By dołączyć do projektu, wystarczy uzupełnić krótki formularz (w wersji elektronicznej lub papierowej), na podstawie którego osoby wykwalifikowane będą dobierać najbardziej kompatybilnych przyjaciół (czy to na podstawie wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań czy języków, którymi dana osoba włada). Bardzo zależy mi, by program trafił do jak największej liczy młodych osób zarówno z Polski, jak i z Ukrainy" - tłumaczy Kawecki.