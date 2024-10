"Błagałam ją, by nie piła". Mówi o swoim współuzależnieniu

Małgorzata Ohme zdecydowała się na szczere wyznanie. W ostatnim wywiadzie wróciła pamięcią do trudnego dzieciństwa z mamą alkoholiczką. – Byłam zrozpaczona i błagałam ją, by nie piła. A gdy piła, karałam ją za to – powiedziała. - Wydaje mi się, że byłam w to tak bardzo uwikłana i współuzależniona, że nie potrafiłam wyjść poza własne emocje.