Jest w złym stanie. Joanna Opozda skomentowała strzelaninę

Joanna Opozda jest przerażona

Dramatyczne wydarzenia w rodzinie Opozdów rozegrały się w miniony weekend. To wtedy Małgorzata Opozda wraz z młodszą córką Aleksandrą oraz Antkiem Królikowskim pojechała do swojego mieszkania w Busku-Zdroju, by odzyskać z niego swoje rzeczy. Nikomu nie udało się jednak wejść do środka. Członkowie rodziny Joanny Opozdy spotkali się natomiast z wyzwiskami i groźbami, które wykrzykiwał do nich z balkonu Dariusz O. Następnie zaczął strzelać w stronę drzwi, za którymi stała jego żona, córka oraz zięć.