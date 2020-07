Ola Żuraw z "Top Model" schudła 40 kilogramów. Jak się odchudzała?

Aleksandra Żuraw brała udział w czwartej edycji programu "Top Model". Nie została jednak profesjonalną modelką. Spełnia się w roli youtuberki i influencerki - na Instagramie obserwuje ją ponad 370 tysięcy osób. Do tego, prowadzi dwie firmy - jedną, produkującą okulary i soczewki kontaktowe oraz drugą, w ofercie, której znajdują się ubrania projektowane m.in. przez nią samą.

Jak schudła Ola Żuraw z "Top Model"?

Dwa lata temu Ola Żuraw urodziła dziecko. W czasie ciąży sporo przytyła. Powodem tego były problemy osobiste. "112 kg w dniu porodu, pamiętam, jak prosiłam położną, by nie informowała mnie, ile pokazała waga. Tyłam na potęgę i jadłam na potęgę, regulując sobie nastrój jedzeniem. Zajadałam największy stres w życiu" - wyznała.

Niedługo po narodzinach córeczki Apolonii, influencerka rozstała się z partnerem, o czym informowała na swoim Instagramie. Długo starała się uporządkować swoje życie i powrócić do dawnej figury. Teraz znów wygląda świetnie. Jak schudła uczestniczka "Top Model"?

W zrzuceniu aż 40 kg pomogło jej m.in. karmienie piersią. Gwiazda wyznała też, co musiała odstawić, żeby jeszcze więcej stracić na wadze. "Karmienie piersią, dzięki czemu dużo schudłam, bo to było około 18 kilogramów. Pomogły mi też bardzo długie piesze wycieczki, przypilnowanie tego, co jadłam, bo odłożyłam pszenicę, mleko i wszystkie produkty, na które miałam alergię – wtedy schudłam 20 kilogramów" - powiedziała portalowi jastrzabpost.pl.