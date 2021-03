Olej tsubaki. Eliksir młodości za 30 złotych

Olejki od kilku lat podbijają świat pielęgnacji. Czy znasz już ten wyciąg z nasion japońskiej kamelii? To jeden z ulubionych kosmetyków Azjatek, które słyną z nieskazitelnych cer i pięknych włosów. Od kilku lat inspirujemy się ich pielęgnacyjną rutyną i z sukcesem korzystamy z azjatyckich sekretów kosmetycznych w Polsce. Pokochałyśmy wyciąg ze śluzu ślimaka i maski w płachcie. Pora wypróbować olej tsubaki.

Kamelia japońska to krzew, który rośnie w Japonii, Chinach i w Korei. Osiąga maksymalnie 15 metrów wysokości, ale chętnie uprawia się go jako roślinę domową, w formie drzewek bonsai.

Zbawienne działanie

Olejek z nasion kamelii ma dobroczynny wpływ na skórę i włosy. Włosomaniaczki już dawno odkryły jego zalety. Bezwonny tłuszcz jest idealny do nawilżenia bardzo zniszczonych, wysokoporowatych włosów. Można go używać zarówno do odżywiania samych końcówek, jak i olejowania całej czupryny. Nie obciąża włosów, więc sprawdzi się również dla właścicielek mniej zniszczonych fryzur. Wcierany w skórę głowy, może się też stać naturalnym antidotum na łupież.

Piękna skóra na życzenie

Olejek tsubaki jest bogaty w antyoksydanty -witaminy E, A, B i polifenole. To składniki, które chronią przed wolnymi rodnikami i opóźniają procesy starzenia się skóry. W jego składzie znajduje się również trioleina, która jest naturalnym elementem ludzkiego sebum. Idealnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry dojrzałej i wrażliwej. Nie muszą się go bać także właścicielki cery tłustej, mieszanej i trądzikowej - nie zatyka on porów.

Zamiast płynu do demakijażu

Olejek tsubaki jest wielofunkcyjny, z powodzeniem zastąpi olejek do demakijażu. Możesz też oczyścić skórę zgodnie ze swoją rutyną, a potem dodać kilka kropelek do ulubionego kremu. Ten trik sprawdzi się także w pielęgnacji ciała. Zauważyłaś, że po zimie twój balsam nie wystarcza? Uzupełni go dodatkiem olejku tsubaki. Skóra będzie bardziej natłuszczona i elastyczna. Olejek możesz kupić w sklepach z produktami ekologicznymi za 30 zł. Warto szukać go także w składzie drogeryjnych kosmetyków.

