Olej z orzechów laskowych. Bogactwo witamin w zasięgu ręki. Jak skorzystać z jego właściwości?

Olej z orzechów laskowych – jaki ma skład i właściwości?

Olej z orzechów laskowych – jak stosować go na twarz?

Olej z orzechów laskowych – jak stosować na włosy?

Oczywiście olej z orzechów laskowych przyda się do regularnego olejowania włosów oraz jako środek do masażu skalpu. Dzięki temu pasma zostaną wzmocnione i przestaną się puszyć. Lepiej nie używać go w przypadku włosów cienkich, bo może nadto je obciążać. Olej z orzechów laskowych zmieszaj z innym olejem (np. lawendowym) i zastosuj go na końcówki wilgotnych pasm.