Jak zmatowić tłustą cerę? Zapomnij o problemie błyszczenia skóry i ciesz się ukojoną cerą

Cera tłusta wymaga większej dbałości o pielęgnację, ponieważ wydzielane sebum jest uporczywym problemem. Świecenie się skóry to jeden z powodów, który wpływa na ogólny wygląd i samopoczucie. Sposobów na to, jak zmatowić cerę jest bardzo dużo, dlatego też znajdziesz dla siebie najlepszą receptę. Jeśli jesteś ciekawa, w jaki sposób radzić sobie z błyszczeniem, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Jak zmatowić tłustą cerę – po pierwsze oczyszczanie

Tłusta cera musi być prawidłowo oczyszczana, aby skutecznie ją zmatowić. Przede wszystkim każdego dnia odświeżaj twarz tonikiem, który pozbędzie się sebum i wyrówna pH skóry. Tym sposobem zmatujesz tłustą cerę, a przy tym ochronisz skórę przed dalszymi zabiegami. Sięgnij po toniki z kwasem glikolowym, ale pod żadnym pozorem nie używaj mleczka! Może on spowodować zapchanie porów i nadprodukcję sebum. Jeśli nie jesteś przekonana do toniku, dołącz do pielęgnacji także płyn micelarny – najlepiej ze składnikami matującymi. Jak widzisz, pierwszy krok do zmatowienia tłustej cery masz już za sobą.