Czy olejowanie włosów jest szkodliwe? Unikaj powszechnych i zgubnych błędów

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas olejowania włosów jest zły dobór oleju. Głównie z tego powodu zabieg może być szkodliwy i finalnie nieskuteczny. Korzystanie z oleju błędnie dobranego do porowatości to prosta droga do zyskania puszących się oraz poplątanych pasm. Istnieje wiele sposobów na to, aby samodzielnie określić stopień porowatości, dzięki czemu z łatwością dobierz najlepszy kosmetyk do zabiegu. Olejowanie włosów nie będzie szkodliwe, jeśli zaczniesz bacznie obserwować swoje kosmyki, bo z czasem ich porowatość może się zmniejszyć.