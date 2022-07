Ołena Zełenska mówi o rosyjskim ataku w Winnicy. Pokazała zdjęcie ofiar

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa. Tym razem agresorzy przeprowadzili atak rakietowy na Winnicę znajdującą się w środkowej części Ukrainy. W jego wyniku zginęło co najmniej 20 osób, a 90 zostało rannych. Atak skomentowała żona prezydenta Ukrainy, Ołena Zełenska. "Rosja to państwo terroru. Świat musi to sobie w końcu uzmysłowić" - napisała na Instagramie, dodając zdjęcie jednej z ofiar ostrzału rakietowego.