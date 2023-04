Ołena Zełenska w ukraińskim "Vogue": 90 proc. Ukraińców cierpi na zaburzenia lękowe.

- Wyobraźcie sobie: to dziewięć na dziesięć osób. Spotykamy ich wszędzie: w pracy, w sklepie, w okopie. Na zewnątrz to ludzie dojrzali, zrównoważeni, odważni. Wewnątrz pełni traum i potrzebujący pomocy. Jednocześnie jedna trzecia Ukraińców bagatelizuje swoje problemy psychiczne, zakładając, że to niestosowne w czasie wojny. Myślą - nie mam prawa narzekać. Z kolei 66 proc. chciałoby zwrócić się do kogoś o pomoc, ale nie wiedzą od czego zacząć - mówiła pierwsza dama.