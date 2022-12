Ołena Zełenska z prestiżową nagrodą. "To kolejne świadectwo poparcia dla Ukrainy"

Starania pierwszej damy Ukrainy dostrzegł Georgetown Institute for Women, Peace and Security, który co roku wręcza nagrody kobietom uznanym na arenie międzynarodowej. Uhonorował Ołenę Zełenską nagrodą Hillary Rodham Clinton Award za charyzmatyczne przywództwo oraz umocnienie roli kobiet w tworzeniu pokojowego i bezpiecznego świata.