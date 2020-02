Olga Frycz opublikowała zdjęcie z wakacji. Fani zaczęli zadawać pytania

Olga Frycz wraz z córką i przyjaciółkami przebywa na egzotycznych wakacjach. Na swoich profilach w mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z podróży. Pod jedną z ostatnich fotografii pojawiło się wiele komentarzy i pytań, na które aktorka zdecydowała się odpowiedzieć.

Na profilu poświęconym macierzyństwu Frycz pokazała zdjęcie, na którym jej pociecha bawi się z nowo poznaną koleżanką. "Helena ze swoją birmańską przyjaciółką. Jej imię jest tak skomplikowane, że po kilkunastu próbach wypowiedzenia go stanęło na Lily, a Helena to po prostu Keleda. Tak więc: Lily z Keledą bawią się u nas na tarasie trochę drewnianymi zabawkami oraz plastikowymi" – napisała w opisie pod uroczą fotografią.

Jak wiadomo, Olga Frycz zdecydowała się nie pokazywać twarzy swojej córki, by chronić jej prywatność. Dlatego fani pytali, czy nie miała problemu z publikacją wizerunku Lily. "Zero hejtu – ciekawość. Bardzo dbasz o prywatność córki, ale buzię tej małej pokazujesz. Czy jej rodzice się na to zgodzili?" – podpytywała obserwatorka. Internautka nie musiała długo czekać na reakcję aktorki. "A jak myślisz? Zero hejtu – ciekawość. Napisz proszę, czy przez sekundę pomyślałaś, że rodzice Lily nie pozwolili zrobić zdjęcia i wrzucić na Instagrama, a ja mimo to to zrobiłam" – odpowiedziała sarkastycznie.