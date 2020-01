WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ewelina Miszczuk 2 godziny temu Olga Frycz pokazała zdjęcie z lotniska. Pochwaliła się kolejnym wózkiem Ostatnio podróże są nową pasją Olgi Frycz. Niedawno zabrała swoją córkę na Bali, teraz wybrały się do Tajlandii. Na fotografii, którą udostępniła wyraźnie widać, że Helenka ma nowy wózek. Dołączył do całkiem pokaźnej kolekcji. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Olga Frycz wybrała się z córką do Tajlandii (ONS.pl) Olga Frycz udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z lotniska w miejscowości Doha, na którym przesiadałała się wraz córką w samolot, którym doleciały już prosto do Tajlandii. Cała podróż z Warszawy do Tajlandii przez stolicę Kataru trwa niemal 16 godzin. Nie będą odpoczywały same. W podróż wybrała się z nią Maja Bohosiewicz z rodziną. "To była naprawdę długa podróż, ale właśnie dziś dotarliśmy na naszą wyspę marzeń i zaczynamy piękne wakacje. Maja z Tomkiem, Zasiem i Leonką, i ja z Heleną. Jestem przeszczęśliwa i serdecznie pozdrawiam" - napisała aktorka pod fotografią. Dodała, że więcej relacji z Tajlandii można znaleźć na jej drugim profilu na Instagramie, na którym porusza tematykę macierzyństwa. Jednak gwiazda wywołała tym niemałe zamieszanie. Okazało się, że Olga Frycz pomyliła nazwę swojego konta na Instagramie i odesłała swoich fanów na inny profil. "To drugie konto jakieś dziwne się wyświetla. Zupełnie innej osoby" - napisała jedna z jej obserwatorek. Olga Frycz - córka Gdy uważnie się przyjrzymy zdjęciu z lotniska, można dostrzec, że przyszedł już czas na zakup nowego wózka córce aktorki. Jest odrobinę inny niż poprzedni, ale tej samej firmy - gwiazda jest jej wierna. Ma charakterystyczne, rzadko spotykane białe kółka. Frycz i jej córka moją sporą kolekcję wózków. Jeszcze zanim dziewczynka przyszła na świat, aktorka pokazywała fanom wózek Dubatti, którego cena wynosi ok. 4500 zł. Po narodzinach Helenki Frycz zaprezentowała swoją kolejną zdobycz – wózek Thule Sleek, nieco tańszy od wspomnianego Dubatti. Następnie pochwaliła się kolejnym modelem - Valco, w zależności od typu, wynosi ona od 1000 do 1500 zł. Olga Frycz co prawda wózki wymienia często, ale jeśli chodzi o ich cenę, to nie jest najbardziej rozrzutna wśród gwiazd. Dla porównania Izabela Janachowska za "pojazd" dla swojego syna Christophera zapłaciła ok. 20 tys. zł. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis