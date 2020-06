Olga Frycz wspiera ruch Black Lives Matter. Zamieściła wymowne zdjęcie córki

Kolejne osoby publiczne dołączają do walki z rasizmem – nawet w tak symboliczny sposób, jakim jest dodanie zdjęcia w mediach społecznościowych

Dyskusja dotycząca dyskryminacji osób czarnoskórych w USA, która toczy się od ponad tygodnia, to odpowiedź na tragiczną śmierć George'a Floyda . 46-latek zginął podczas interwencji policyjnej przeprowadzonej przez białego policjanta.

Olga Frycz sprzeciwia się rasizmowi

We wtorek profile największych marek – i największych nazwisk – zalane zostały zdjęciami czarnych kwadratów z hasztagami #BlackoutTuesday. To jeden ze sposobów wyrażenia solidarności z osobami czarnoskórymi. Na profilu Olgi Frycz zamiast kwadratu pojawiło się zdjęcie córki.

Zdjęcie zostało zrobione podczas wakacji, które Frycz wraz z bliskimi spędzała w Tajlandii. Widzimy na nim małą Helenkę bawiącą się z ciemnoskórą dziewczynką. Nie był to pierwszy raz, kiedy właśnie ta fotografia zagościła na profilu aktorki. Jednak tym razem komunikat był jasny – to sprzeciw wobec rasizmu, stanięcie ramię w ramię z osobami dyskryminowanymi tylko przez to, że mają inny kolor skóry.