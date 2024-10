Olga Samsonowicz żegna się z TVN24. Była związana ze stacją od niemal dekady

Olga Samsonowicz dołączyła do zespołu TVN24 w listopadzie 2015 roku. Miała już doświadczenie w pracy dla innych stacji, takich jak Superstacja, TVP3 Warszawa czy iTV. Na początku swojej kariery w TVN24 była reporterką i przygotowywała wejścia na żywo dla pierwszego w Polsce kanału informacyjnego. Niedługo później awansowała na stanowisko prezenterki.

