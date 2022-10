Olga Tokarczuk o wojnie i prawach kobiet. Padły mocne słowa

Olga Tokarczuk wystąpiła na XIV Ogólnopolskim Kongresie Kobiet we Wrocławiu. Laureatka Nagrody Nobla podkreśliła, że wydarzenie po raz pierwszy odbywa się "w cieniu wojny". Wyraziła także solidarność z Ukrainą i apelowała do słuchaczy o to, aby również wsparli sąsiadów zza wschodniej granicy. - Stójmy murem za Ukrainą - powiedziała.