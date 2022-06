Oliwia Bieniuk spełni swoje marzenie. Dumny tata zdradził plany córki

- Radość, wzruszenie, na pewno, bo wiem, ile pracy Oliwia włożyła w to i jak trudno się dostać do takiej szkoły. Byłem bardzo dumny i wzruszony, bo to się wiąże na pewno z kolejnym etapem w naszym życiu rodzinnym. Córka na pewno wyprowadzi się z rodzinnego domu więc dla każdego rodzica to takie mieszane uczucia. Z jednej strony radość, a z drugiej taki smutek, że ta mała Oliwia, która od 20 lat ze mną mieszka, nagle już nie będzie mieszkała - wyznał Jarosław Bieniuk dla wspomnianego portalu.