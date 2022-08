Mama Anny Przybylskiej obejrzała film o córce. "Tam jest moja szalona Ania"

"To był piękny związek z Jarkiem, oni tak bardzo do siebie pasowali. Śmiałyśmy się zawsze, że tworzą włoską rodzinę. Bardzo ją kochał. Po jej odejściu wiele razy widziałam, jak wyciągał z szafy jej szal czy torebkę i wąchał. Gdy to widziałam, pękało mi serce. Na pewno także wiele przeżył, bardzo za nią tęsknił. Pewnie jak ja, tęskni nadal" - wyznała.