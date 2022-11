Olśniewająca Aleksandra Konieczna. To idealna sukienka dla kobiet 50+

Asymetryczny rozporek

Plus za długość sukienki – midi, która sięga połowy łydki i przemyca w sobie magię estetyki retro. Korzystny okazał się także nieduży rozporek, który zapewnił nieco lekkości z założenia "ciężkiej" sukience. Ponadto asymetryczne rozcięcia w postaci rozporków fenomenalnie grają złudzeniem optycznym, dzięki czemu pozwalają zakamuflować to, co wolimy przesunąć na dalszy plan.