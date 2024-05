Podczas pogrzebu dziecka grabarz nie wytrzymał. "Nie dałem rady"

Utrata bliskiej osoby to bolesne doświadczenie, a formalności pogrzebowe mogą być dodatkowo przytłaczające i często niezrozumiałe. Dlatego też popularny na TikToku grabarz Robert stara się wyjaśniać internautom skomplikowane procedury.

W swoich nagraniach opowiedział już m.in. jak wygląda przygotowania ciała zmarłych, co bliscy chowają do trumien bliskich oraz jak wygląda ciało po sekcji zwłok. Ostatnio jednak wypowiedział się w bardzo poruszającej kwestii dotyczącej pochówku małego dziecka.

Grabarz w swoim nowym filmiku dokładnie wytłumaczył, jak wygląda cała procedura odbioru zwłok dziecka ze szpitala oraz zdradził, jak przygotowuje ciało do ostatniego pożegnania. Następnie opowiedział, że w takich momentach zastanawia się, dlaczego Bóg zdecydował się odebrać życie dziecku.

Grabarz przyznał, że po opuszczeniu trumny do grobu nie był w stanie dalej uczestniczyć w pochówku i musiał odejść.

Grabarz dodał, że do dzisiaj, gdy jest na cmentarzu, często odwiedza grób dziewczynki. Tiktoker przyznał, że po ceremonii pogrzebowej znalazł się tam pomnik i położono tam mnóstwo maskotek.

Ujawnił, co robi z ciałem. Niejeden by nie wytrzymał

Grabarz zdecydował się także odpowiedzieć na pytanie jednego z użytkowników i ze szczegółami wyjaśnił, jak wygląda przygotowanie ciała dziecka do pochówku. Zdradził, że w takich momentach "przechodzą go ciarki"

