Opublikował poruszający list. Napisała go zgwałcona kobieta

"Zgwałconej osobie trudniej jest odnaleźć się w dzisiejszym świecie pełnym seksu na każdym kroku... Wiecie jak trudno słuchać, że ludziom to się w głowach poprzewracało i paniusia gwałt po latach zgłasza, żeby koło dupy kolesiowi zrobić... A ty siedzisz i wyjesz w sobie, bo do ciebie wróciło po 15 latach. Bo zgwałcił cię wujek. I wiedziałaś że nie powiesz nikomu, bo nikt nie uwierzy 10-latce. A później wyparłaś na tak długo, że nawet zdążyłaś cieszyć się seksem, zaufaniem. Aż wróciło... Partner cię nie rozumie, przyjaciele nie rozumieją, znajomi się odsunęli. Dodatkowo rodzina cię wyklęła, bo przecież kuzyn taki dobry i co niedzielę chodził do kościoła".