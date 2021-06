Zapozowała bez biustonosza. Ten komentarz ją rozwścieczył, kobiety stoją za nią murem

"Wczoraj wrzuciłam spontaniczne zdjęcie podczas ulewy. Od razu, pewnie równie spontanicznie, napisał do mnie jakiś mężczyzna: "widzę, że na luzie, spacerek, bez staniczka". Niby nic takiego, ale szczerze?! Bardzo mnie to zażenowało, poczułam się totalnie uprzedmiotowiona. Idąc dalej tym tropem, postanowiłam opublikować ten tekst w stories i zapytać Was, moje obserwatorki czy miałyście takie doświadczenia" – napisała gwiazda "M jak miłość".