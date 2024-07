Przykre wieści u Tolaka. Żona trafiła do szpitala

Jakub Tolak i Zofia Samsel od lat tworzą udany związek. Jakub Tolak zadebiutował w serialach już jako dziecko. Mogliśmy oglądać go w produkcjach takich jak "Klan" czy "Barwy Szczęścia". Obecnie spełnia się jako influencer. Razem ze swoją żoną, Zofią Samsel, aktywnie udzielają się na Instagramie, gdzie dzielą się kadrami ze swojego życia.

Para poznała się w 2016 roku za pośrednictwem Tindera, popularnej aplikacji randkowej. Połączyła ich m.in. pasja do podróżowania.

"Wbrew pozorom, nie poznaliśmy się na forum zrzeszającym ludzi z chorobami serca. Scenarzyści naszego życia trochę popłynęli. Właśnie leżę dokładnie w tym samym szpitalu, w którym ostatnio sporo czasu spędził Kuba. Serce do poprawy, bądź naprawy" - podkreśliła.

"Chciałoby się powiedzieć 'życie ich dojechało', 'mają za swoje', ale nie do końca tak jest. Nawet jak żyliśmy w drodze, to odwiedzając Polskę badaliśmy się regularnie. A może miłości w nas za dużo i serca nie dają rady? " - stwierdziła żartobliwie.

Niedawno w krótkim nagraniu na Instagramie para opowiedziała o początkach swojej relacji. Małżonkowie wzajemnie zadawali sobie pytania. - Nasz pierwszy pocałunek, w skali od 1 do 10 - zapytał Tolak. - Ogień, totalny ogień - odpowiedziała jego żona, dodając, że całe zajście miało miejsce w barze. - Miałam wrażenie, że dziewczyny, które tam były też czuły, że jest ogień - wyznała.

W dalszej części rozmowy padło pytanie, "co mi się w tobie spodobało". Aktor wyznał, że jego zdaniem zapunktował sobie u partnerki alternatywnością i poczuciem humoru. - Ja bym jeszcze mogła wymieniać, ale... - zripostowała męża i urwała znacząco.

Na końcu rozmowy poprosiła męża, aby opowiedział jej, co powiedział na jej temat swoim kolegom, gdy się poznali. - Powiedziałem, że był ogień, no - wyznał ze śmiechem.

