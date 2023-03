Oscary w rękach dojrzałych kobiet. Na taką zmianę czekaliśmy od lat [OPINIA]

Magdalena Hyla w artykule "Wybrane aspekty kultury wizualnej a obraz i akceptacja ciała: implikacje behawioralne", powołując się na liczne badania (m.in. G. Cafri et al.: The Influence of Sociocultural Factors on Body Image: A Meta-Analysis. "Clinical Psychology: Science and Practice" 2005, nr 12), dowodzi, że kreowany przez szeroko pojęte media ideał wyglądu ma negatywny wpływ na obraz własnego ciała człowieka (największy w grupie młodych kobiet).