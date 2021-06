Osiędbanie, czyli ważny jest oddech, odpoczynek, dobry seks, a nawet... siku

Więc tak: joga, medytacja są ważne: działają na nasz oddech, umysły i ciała, osadzają w czuciu, ale równie ważne jest dbanie o life–work balance. I nie mam tu na myśli tylko działań jednostkowych i – jak mówi moja ulubiona kumpela, która uczy oszczędzania czasu, Bożena Kowalkowska – np. planowania tygodnia od wpisywania w kalendarz przyjemności (spróbujcie, to zmieni wasze życie, serio!). Mam na myśli np. dbanie o swoje granice – czyli mądre mówienie "nie", dbanie o swoje relacje – przyjaźnie, rodziny z wyboru i miłości. Sprawdzanie co dla nas ważne i budowanie na tym systemu wartości. Odrzucanie tego co dla nas toksyczne – w tym ludzi, środowisko pracy, czy… kraj. Bo co za tym idzie, jako self–care rozumiem dbanie o środowisko – w sensie Planety, kraju, społeczności. Mądre głosowanie, aktywizm (który daje nam to, czego wszystkim brakuje – czyli poczucie sensu i helper’s high, który jest lepszym hajem niż haje po wielu innych rzeczach) patrzenie rządom na ręce i sprawdzanie co z tego, co nam nie służy pochodzi z wpojonych nam przez kulturę czy system rodzinny przekonań a co z podyktowanych przez system polityczny zasad.