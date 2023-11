Oskarżyła go o przemoc domową. "Przekroczenie granic przyzwoitości"

"Piaskiem po oczach", "Rozmowa Piaseckiego" czy "Kawa na ławę" to tylko programów prowadzonych przez Konrada Piaseckiego, który 1 listopada 2023 roku skończył 53 lata. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce niejednokrotnie przeżywał trudne chwile, które były związane zarówno z uzależnieniem mamy od leków nasennych, jak i kontrowersyjnymi zarzutami jednej z posłanek.

Konrad Piasecki udzielił wywiadu Aleksandrze Kwaśniewskiej i Marzenie Rogalskiej dla "Miasta Kobiet", w którym opowiedział o uzależnieniu mamy od leków nasennych. Kobieta zmagała się przez bardzo długi czas z silnym bólem kręgosłupa, a żadne leki przeciwbólowe nie były w stanie sobie z nim poradzić. W pewnym momencie otrzymała leki nasenne, które miała przyjmować doraźnie. Niestety, szybko doszło do uzależnienia.

Konrad Piasecki miał także nieprzyjemną styczność z posłanką Krystyną Pawłowicz, która w internetowym wpisie oskarżyła go o stosowanie przemocy wobec żony i dzieci.

