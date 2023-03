Oskarżyli ją razem z Putinem o zbrodnie. Kim jest Maria Lwowa-Biełowa?

Lwowa-Biełowa "adoptowała" nastolatka. Nie wiadomo, co się z nim dzieje

Oskarżona przez MTK Maria Lwowa-Biełowa również "adoptowała" nielegalnie jedno z ukraińskich dzieci – Filipa, nastolatka z Mariupola. Daria Herasymczuk w wywiadzie z Wirtualną Polską przyznała, że nie wie, kim jest chłopak i jak potoczyły się jego losy. "Możliwe, że imię chłopca zostało zmienione. Przy wyrabianiu rosyjskich dokumentów dzieci mogą otrzymać nowe imiona i nazwiska, żeby jeszcze bardziej utrudnić ich poszukiwania. Jest to ogromny problem, zwłaszcza przy mniejszych dzieciach. One nie mogą same zwrócić się po pomoc, a za rok już nie będą pamiętały, skąd pochodzą i co się z nimi stało" - mówiła.