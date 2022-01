Osoby LGBT+ wyjeżdżają z Polski. Ruszyła "tęczowa emigracja"

Zjawisko "tęczowej emigracji" do Berlina obszernie opisała Ewa Wanat w reportażu dla "Polityki". Uwagę poświęciły mu również "Wysokie Obcasy" oraz gazeta.pl. To ostatnie źródło powołuje się na badania organizacji Open For Business, z których wynika, że emigracja osób LGBT+ pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne. Według raportu można mówić nawet o dziesięciu miliardach złotych rocznie. Powód? Wyjeżdżający przyczyniają się do budowania gospodarek krajów emigracji. Nierzadko decydują się, by inwestować w nich oszczędności.