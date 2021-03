Ostatnia sobota przed lockdownem. Jak wyglądają ulice Warszawy?

Podczas jednej z ostatnich konferencji ministra Adama Niedzielskiego ogłoszono, że od poniedziałku 15 marca zostają objęte lockdownem kolejne województwa: mazowieckie i lubuskie. Dołączają one tym samym do regionów pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie restrykcyjne obostrzenia mają potrwać do 28 marca.

Od poniedziałku znowu galerie zostaną zamknięte. Źródło: Pexels