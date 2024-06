Ulubiony przysmak Turków. Idealnie sprawdzi się podczas upałów

Jeżeli kiedykolwiek byliście w Turcji, bardzo możliwe, że już gdzieś je widzieliście. Te pomarańczowe kotleciki o kształcie przypominającym polskie leniwe, to tureckie mercimek köftesi, znana na tureckich stołach przystawka.

Smakowite kąski powstają z połączenia kilku składników. Najczęściej są podawane na zimno w formie przystawki lub przekąski. Co ciekawe, w 2015 roku Amerykański Instytut Badań nad Rakiem wpisał te tureckie kotleciki na listę potraw, które mogą... zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego.

Składniki do przygotowania tureckich kotlecików:

Cały proces zaczynamy od umycia i ugotowania soczewicy we wspomnianych czterech szklankach wody. Kiedy woda wyparuje, a z soczewicy powstanie masa, zdejmujemy garnek z ognia i wrzucamy do środka odmierzony kuskus. Mieszamy dokładnie składniki, naczynie przykrywamy i pozostawiamy na kwadrans. Wówczas zajmujemy się pokrojeniem cebuli w drobną kosteczkę. Warzywo podsmażamy na rozgrzanym oleju. Kiedy się zeszkli, dodajemy koncentrat pomidorowy, mieszamy i podsmażamy, aż zapach koncentratu będzie unosił się w kuchni. Wówczas zdejmujemy patelnię z ognia. W międzyczasie siekamy natkę pietruszki.

Kiedy soczewicowa masa się ostudzi, dodajemy do niej zeszkloną cebulkę z koncentratem oraz pietruszkę. Wszystko mieszamy, a następnie czystymi dłońmi formujemy kształt podobny do pierogów leniwych. Podajemy np. na liściach sałaty.

Genialny trik na krojenie cebuli. "Całe życie robiłam to źle"

Genialny trik na krojenie cebuli. "Całe życie robiłam to źle"

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!