Oświadczył się na oczach tłumu. Ten dzień zapamięta na długo

Lukas Bukovac ostatnie dni zapamięta raczej jako niezbyt szczęśliwe. Czeski zawodnik, mimo przewagi nad przeciwnikiem, przegrał walkę w trakcie turnieju "Bitwa Gwiazd". To jednak był dopiero początek nieszczęśliwych wypadków.

Sportowiec postanowił bowiem przed 20 tys. ludzi uklęknąć na jedno kolano i poprosić swoją dziewczynę o rękę. Gdy ta wzięła do ręki mikrofon, stało się coś nieoczekiwanego. Bukovac z pewnością nie spodziewał się, co usłyszy z ust ukochanej w takim momencie i miejscu, a do tego przed publicznością.