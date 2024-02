Powiedziała "nie" w walentynki. "Nie wiem, czego się spodziewał"

- Czym jest data w porównaniu do spędzenia z kimś całego życia? Jeżeli para jest ze sobą szczęśliwa, planuje wspólną przyszłość, oboje czują, że się dogadują - nie widzę żadnych przeszkód. Nawet, jeżeli mężczyzna zdecyduje się oświadczyć w walentynki. Nie sądzę, aby to był powód do tego, by go za to krytykować - tłumaczy Dorota Minta.