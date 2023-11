Pierścionek zaręczynowy dla mężczyzny. "To znak naszych czasów"

O tym, że czasy się zmieniają, mówi też psycholożka Dominika Urbańczyk, dodając, że jest coraz większe przyzwolenie na pewne zachowania. Istotnie zaciera się granica pomiędzy tym, co przynależące do kobiet, a tym, co do mężczyzn. Coraz mniej mówi się też o tym, co się powinno, co należy i co wypada. – Kobiety długo walczyły o równouprawnienie. Mówimy o tym głównie w kontekście pracy, ale dlaczego podobnie ma nie być w miłości? – zauważa specjalistka poradni HARMONIA.