Osy uciekną w popłochu. Nienawidzą tego zapachu

Bywa, że trudno jednak o szybkie schowanie jedzenia czy picia. W takim przypadku warto skorzystać z innego naturalnego sposobu odstraszania os. Aby pozbyć się ich z ogrodu lub tarasu, wystarczy zaopatrzyć się w olejek goździkowy. Osy nie znoszą jego zapachu, z kolei dla ludzi nie jest on nieprzyjemny. Możemy więc zrobić roztwór z wody i tego olejku, a następnie rozpylić go w miejsca, do których przylatują osy. Warto spryskać nim meble ogrodowe i poduszki, gdyż na nich zapach dłużej się utrzyma.