Jak politycy walczą o głosy wyborców? Oto "hity kampanii 2023"

- Jeżeli kandydat czy kandydatka ma niewiele stracenia, np. jest młodą, nierozpoznawalną jeszcze osobą i dopiero zaczyna swoją przygodę z polityką, to - mówiąc kolokwialnie - może więcej. Czasami przybiera taktykę "jechania po badzie" i to się sprawdza. Takim skrajnym przykładem jest Klaudia Jachira, która w poprzedniej kampanii robiła różnego rodzaju happeningi po to, by zaistnieć. W jej przypadku okazało się to skuteczne - stwierdza dr Sergiusz Trzeciak.