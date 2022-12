Oto najmądrzejsze koty. Trzy rasy na liście

Kot abisyński

Jedna z najstarszych ras, której pochodzenie nie jest do końca jasne. Ma liczyć sobie kilka tysięcy lat i wywodzić się właśnie z Abisynii, czyli dzisiejszej Etiopii, jednak nie ma na to wystarczających dowodów. Słynie z bardzo ciekawskiej natury - interesuje się wszystkim, co wokół. Ma również posiadać zdolności detektywistyczne. Koty abisyńskie są bardzo niezależne, ale lubią być w centrum uwagi. Mają wykazywać inteligencję emocjonalną, dzięki czemu świetnie "dogadują się" z innymi zwierzętami i ludźmi.