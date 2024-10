Otworzyła się na temat choroby. "Cały stres wyszedł jelitami"

Dziennikarka podkreśliła, że połączyło się to z rozwojem własnego kanału na YouTube. "Mój mózg wiedział już wtedy, że wzrastam i idę w dobrym kierunku. Rozwijałam kanał na YouTubie, budowałam społeczność, ludzie dziękowali mi za to, co robię. Ale mój organizm, który chwilę wcześniej się zmobilizował, by przetrwać kryzys, nie wytrzymał. Wszystko puściło i cały stres, który towarzyszył mi w ostatnim czasie, wyszedł jelitami" - przyznała.