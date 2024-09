Otworzyła się na temat zmarłej mamy. Nie każdy wie, że były aż tak blisko

"Wiem jedno, każda żarliwa modlitwa zostaje wysłuchana, a jeśli nie, to znaczy, że to, o co proszę, nie jest dla mnie dobre" - wyznała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" gwiazda. Choć od dziecka była praktykującą katoliczką, jedno tragiczne wydarzenie sprawiło, że jeszcze bardziej zbliżyła się do Boga.