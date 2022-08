Otworzyła śniadaniówkę po całych wakacjach. Oto w co zmieniła się kanapka

Internauci mają za sobą te same doświadczenia

Filmik obejrzało do tej pory prawie pół miliona użytkowników TikToka. Wielu z nich zdecydowało się również na pozostawienie komentarza. Okazuje się, że to powszechny problem. "Dobrze, że moje rzadko noszą kanapki do szkoły. Ale w klasach od 1-4 było podobnie", "Ale to jest projekt na biologię o grzybach", "Tam już powstało nowe życie", "Ja się boję zapytać córki, gdzie ma plecak", "Oj, każdemu się to chyba zdarzyło", "Ja w klasie otworzyłem kilkumiesięczny sok pomarańczowy..." – czytamy.