Edyta Pazura narzeka na polską szkołę. Ma dla córki inny plan

Edyta Pazura nie pośle córki do polskiej szkoły

Edyta Pazura oznajmiła również, że nie planuje posyłać najmłodszej córki do polskiej szkoły. "Mam nadzieję, że pomimo inflacji i groźby recesji mój biznes przetrwa i będzie stać mnie na to, aby Rita poszła do angielskiej lub amerykańskiej szkoły" - zaznaczyła.