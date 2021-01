Zdobyła Mount Everest bez dodatkowego tlenu. Francys Arsentiev przypłaciła to życiem

Zamiłowanie do wysokogórskich wspinaczek spowodowało, że Francys i Sergiej zdecydowali się na zdobycie Mount Everest bez dodatkowego tlenu, co pozwoliłoby zapisanie ich na kartach historii. Niestety w starciu z górą i surowym klimatem małżeństwo nie miało żadnych szans.

Wymarzona wspinaczka

Małżeństwo Arsentiev 17 maja 1998 roku wspięło się z Advance Base Camp do North Col, a już kolejnego dnia osiągnęli blisko 7700 metrów. Sergiej po dwóch dniach poinformował przez radio, że razem z żoną czują się dobrze i niedługo podejmą próbę zdobycia szczytu. Para osiągnęła zamierzony cel 22 maja 1998 roku.

Niestety z powodu braku tlenu i potwornego zmęczenia, poruszali się bardzo powoli. W trakcie zejścia zostali zmuszeni do pozostania na wysokości powyżej 8000 metrów. Wieczorem rozdzielili się, ale kiedy następnego poranka Sergiej zszedł do obozu, odkrył, że nie ma jego żony. Nie są znane dalsze szczegóły późniejszych zdarzeń, ale prawdopodobnie mężczyzna dotarł do swojej żony.