Owiń nią rośliny w ogrodzie. Ochroni je przed szkodnikami oraz mrozem

Minusowe temperatury mogą negatywnie wpłynąć na rośliny rosnące w ogrodzie. Na szczęście istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. W dodatku przyda nam się do tego to, co do tej pory najczęściej lądowało w naszym koszu.

Folia bąbelkowa często kojarzy nam się ze strzelającymi pod palcami swego rodzaju pęcherzykami, co wielu z nas sprawia ogromną satysfakcję. Ma ona jednak zupełnie inne zastosowanie. Przede wszystkim wykorzystuje się ją do zabezpieczania przedmiotów, które przeznaczone są do transportu. Dzięki niej możemy mieć bowiem pewność, że nic nie zostanie uszkodzone. Okazuje się, że może jej użyć także w ogrodzie. Jak? Sprawdźcie.

Folia bąbelkowa hitem w ogrodzie

Nieubezpieczone rośliny na zimę mogą nie dotrwać do wiosny. Niestety minusowe temperatury sprawiają, że wiele gatunków zostaje nieodwracalnie uszkodzonych. Na szczęście wystarczy znać prosty trik z folią bąbelkową, dzięki czemu będzie można je przed nimi zabezpieczyć.

Wszystko, co musimy zrobić, to dokładnie owinąć rośliny, które nie są odporne na mróz folią. Ważne, aby zrobić to dokładnie, nie zapominając przy tym o części znajdującej się przy samej ziemi. Całość można dodatkowo zabezpieczyć folią lub sznurkiem, tak, by wiatr nie zerwał naszej osłony.

Co więcej, nie trzeba od razu kupować nowej folii bąbelkowej. Wystarczy ta, którą znajdziemy w otrzymanych przesyłkach. Z powodzeniem można także połączyć kilka fragmentów w taki sposób, by móc owinąć nią konkretną roślinę.

Folia bąbelkowa kontra szkodniki w ogrodzie

Folia bąbelkowa przyda się jednak nie tylko do zabezpieczania roślin przed mrozem. Okazuje się, że z powodzeniem można wykorzystać ją także do tego, by odstraszyć od nich szkodniki. Szczególnie sprawdzą się w walce z karczownikami.

Stworzenia te budują w ziemi swego rodzaju korytarze, dzięki czemu dostają się nimi do korzeni oraz cebulek roślin, które stanowią dla nich prawdziwy przysmak. Niestety ich pełne brzuszki wiążą się z często nieodwracalnymi szkodami w ogrodzie. Jak temu zapobiec?

Wystarczy wokół rosnących w ogrodzie roślin rozłożyć folię bąbelkową, która sprawi, że szkodniki te nawet się do nich nie zbliżą.

