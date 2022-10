Owiń tym klamkę na noc. Złodzieje tego nie znoszą

Każdy z nas ma własny sposób na to, aby bezpiecznie czuć się w swoich czterech ścianach. Niektórym wystarczą jedynie zamknięte drzwi wejściowe, a innym tzw. łańcuch, który jest dodatkowym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa w domu. Kiedy nawet to nie skutkuje, a każdej nocy myślicie o złodziejach bądź włamywaczach, istnieje pewien prosty sposób, by temu zaradzić. Owińcie klamkę do drzwi wejściowych folią aluminiową.