Przypnij do torebki. Policjanci radzą, by zawsze mieć go przy sobie

Stróże prawa zachęcają, by do torebki przyczepić zwykły karabińczyk, czyli zamykany haczyk. Za jego pomocą można przypiąć swoją własność do wózka, co na pewno zmniejszy ryzyko kradzieży, bo pozwoli w porę zareagować. Należy jednak pamiętać, by pomimo zabezpieczenia nie spuszczać bagażu z oczu. Sprytny kieszonkowiec i tak poradzi sobie z wyciągnięciem zawartości.